Фетисов поддержал идею президента IIHF провести МЧМ по хоккею летом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поддержал идею президента IIHF Люка Тардифа перенести молодежный чемпионат мира на лето.

«Если у всех есть желание провести турнир летом, то почему нет? Думаю, всем нужно прийти к одному мнению в этом вопросе. Если все за, то 100 процентов стоит проводить. В предложении Тардифа есть смысл. Думаю, нашим ребятам все равно, когда играть, поэтому пусть проводят турнир летом», - приводит слова Фетисова «РИА Новости».

Напомним, накануне на турнире в Канаде были отменены сразу три матча, в том числе, встреча России и Словакии, в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом в командах. Изначально россиянам присудили техническое поражение со счетом 0:1, однако затем организаторы объявили об отмене соревнований.

Ранее Тардиф заявил, что в планах международной федерации есть проведение первенства в июне.