Иван Зинченко - об отмене МЧМ: Конечно, обидно. Но мы понимаем - здоровье превыше всего

Нападающий подольского «Витязя» и молодежной сборной России Иван Зинченко поделился своими эмоциями от решения об отмене МЧМ в Канаде.

«Конечно, обидно. Да, чемпионат мира среди молодежи для меня очень многое значил, для меня и для многих ребят участие в нем - единственный раз в жизни.

Мы не пересекались с посторонними, и жили по одному в номерах.

Два дня мы еще должны провести в Канаде на карантине. По канадскому времени улетаем 31 декабря. По Москве — 1 января возвращаемся в Россию. Надеюсь, 3 января увижусь с ребятами на сборе «Витязя», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба подольчан.

Напомним, сборная России успела провести два матча в рамках молодежного мирового первенства в Канаде, проиграв шведам со счетом 3:6 и обыграв Швейцарию - 4:2. После этого организаторы турнира приняли решение о его отмене в связи со вспышками коронавируса в командах.