Плющев - об отмене МЧМ-2022 в Канаде: Чистая недоработка организаторов

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на отмену молодежного чемпионата мира-2022 в Канаде из-за коронавируса.

«Здесь же была чистая недоработка организаторов, которые сначала не поняли, что из этого может выйти, потом не поняли, как продолжать МЧМ», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что ранее техническое поражение со счетом 0:1 из-за положительных тестов игроков на COVID-19 было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам - в матче с Финляндией. Затем поражение в игре со Словакией засчитали России. Положительный результат теста был выявлен у нападающего Матвея Мичкова.