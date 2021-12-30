Владислав Третьяк: Провести МЧМ в июне было бы нормальным решением

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал отмену молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде, а также идею о проведении турнира летом.

«Думаю, отмена была единственным правильным выходом при такой ситуации в Канаде. Она могла развиваться непредсказуемо, поэтому международная федерация приняла правильное решение.

Жалко ребят в командах, которые готовились к этому чемпионату, и наша сборная набирала сил. И я говорил с тренером, который сказал, что у них появилась уверенность после игры со швейцарцами и они готовы биться за высокие места.

Если ситуация будет складываться нормально, то, может, в июне турнир там и пройдет. Это было бы нормальным решением, поскольку жалко ребят, которые на следующий год уже не смогут сыграть на чемпионате мира по возрасту», - приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, ранее сначала были отменены три матча, запланированные на 30 декабря, в том числе, встреча России и Словакии, в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом в командах.

Сборной России было засчитано техническое поражение со счетом 0:1.

Однако затем Международная федерация хоккея приняла решение об отмене всего турнира.

Позже президент IIHF Люк Тардиф заявил, что первенство могут провести в июне.

Команда Сергея Зубова успела провести два матча, проиграв в стартовом поединке шведам со счетом 3:6 и одолев Швейцарию - 4:2.