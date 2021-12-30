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Вайсфельд назвал безнадежной игру «Автомобилиста» в этом сезоне

В последней встрече екатеринбургский клуб уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:5.
30 декабря 2021 13:19

Бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» Леонид Вайсфельд после поражения от казанского «Ак Барса» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ оценил игру екатеринбурсгкого клуба в нынешнем сезоне.

«Если одним словом описать их игру - это безнадежность. Они выходят на лед и по глазам видно, что они уже проиграли. Коллектива в Екатеринбурге нет», - приводят слова Вайсфельда «Известия».

В составе команды из Татарстана шайбы забросили Артем Галимов, отличившийся дублем на 4-й и 54-й минуте, а также Михаил Глухов (14), Илья Сафонов (16) и Марк Барберио (53). У хозяев гол забил Павел Куликов (59).

Отметим, что сегодняшний результат позволил «Ак Барсу» набрать 60 очков и вернуться на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» располагается на девятой строчке с 40 очками – команда потерпела свое шестое поражение кряду в чемпионате.

3 января казанцы сыграют в гостях против «Сибири», а клуб из Екатеринбурга в тот же день встретится на выезде с «Йокеритом».

источник: «Известия»
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