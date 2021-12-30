Олимпийский чемпион Прохоров поддержал отмену молодежного чемпионата мира из-за коронавируса

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров отреагировал на отмену молодежного чемпионата мира-2022 в Канаде из-за коронавируса.

«Мы не знаем, насколько там тесты правильные или нет. Но если у игроков действительно тесты положительные, то нет смысла разыгрывать что-то непонятное», - приводит слова Прохорова «Газета.ру».

Напомним, что ранее техническое поражение со счетом 0:1 из-за положительных тестов игроков на COVID-19 было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам - в матче с Финляндией. Затем поражение в игре со Словакией засчитали России. Положительный результат теста был выявлен у нападающего Матвея Мичкова.