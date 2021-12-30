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Экс-генеральный менеджер сборной России не считает разумным проведение МЧМ летом

Специалист заявил, что в этом случае игроки останутся без отпуска
30 декабря 2021 15:25
автор: Александр Шульгин

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов выступил против проведения молодежного чемпионата мира летом.

«Коронавирус все-таки сделал свое негативное дело в связи с отменой традиционного молодежного чемпионата мира. Очень жалко, потому что у нас, на мой взгляд, сформированная, сбалансированная команда. В первой игре, может, повлияло волнение, но от этой команды ждали многого. Мичков, Хуснутдинов, Аскаров, Новиков - это ребята, которые были готовы к боям на молодежном чемпионате мира. Но, к сожалению, принято решение об отмене.

Думаю, что летом это будет рваный турнир. Ребята останутся без отпуска, им нужно будет готовиться. Если уж отменили, то надо ждать следующего Нового года», - приводит слова Сафронова «Газета.Ru».

Напомним, накануне IIHF объявил об отмене мирового молодежного первенства в Канаде в связи с многочисленными случаями заражения коронавирусом в командах.

Позже президент федерации Люк Тардиф заявил, что турнир может пройти в июне.

Сборная России успела провести два матча, проиграв шведам со счетом 3:6 и обыграв Швейцарию - 4:2.

источник: «Газета.Ru»
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