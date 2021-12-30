Александр Овечкин: Не было серьезных травм, продолжаю заниматься, становиться лучше

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал высокую результативность в текущем сезоне НХЛ.

«В прошлом году, когда только сделали короткий сезон, у нас не получилось хорошо подготовиться, потому что было непонятно, когда он начнется, будет ли он вообще и к чему готовиться. Я считаю, что, конечно, многое зависит от подготовки. К счастью, у меня не было серьезных травм. Я продолжаю заниматься, становиться лучше», - цитирует хоккеиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в текущем сезоне Овечкин набрал 48 (22+26) очков в 32 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, Кокорин провел всего четыре матча за «Фиорентину», в которых не смог отметиться результативными действиями.