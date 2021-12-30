«Трактор» обыграл на выезде «Авангард» и продолжает лидировать на Востоке

«Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Трактору» со счетом 0:3.
В составе челябинской команды отличились Артем Блажиевский (8-я минута), Никита Тертышный (12) и Томаш Гика (34).
Таким образом, «Трактор» набрал 67 очка и продолжает оставаться на первом месте Восточной конференции. «Авангард» идет пятым, имея 54 очка.
3 января ЦСКА примет на своем льду «Авангарда», а «Трактор» двумя днями позже сыграет дома с «Локомотивом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) - «Трактор» (Челябинск) - 0:3 (3:1, 1:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Блажиевский (Кулик)
0:2 – Тертышный (Седлак, Исаев)
0:3 – Гика (Ткачев, Вилл)
источник: «Советский спорт»