«Северсталь» победил на своем льду московское «Динамо»

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила московское «Динамо» со счетом 4:2.
На дубль нападающего гостей Оскара Линдберга (23-я и 34-я минуты) хозяева льда ответили шайбами Дмитрия Моисеева (7), Руслана Абросимова (10), Кирилла Пилипенко (14) и Даниила Вовченко (48).
Таким образом, «Северсталь» набрала 57 очков и поднялась на пятое место турнирной таблицы Западной конференции. «Динамо» идет вторым. У московского клуба 61 очко.
3 января «Северсталь» примет на своем льду минское «Динамо», а команда Алексея Кудашова сыграет в Ярославле против местного «Локомотива».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) - «Динамо» (Москва) - 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)
Голы:
1:0 – Моисеев (Алексеев)
2:0 – Абросимов (Хлыстов)
3:0 – Пилипенко (Вовченко)
3:1 – Линдберг (Белов, Петунин)
3:2 – Линдберг (О'Делл, Войнов)
4:2 – Вовченко (Кодола)
Вратари: Шугаев - Еременко (Бочаров)