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«Северсталь» победил на своем льду московское «Динамо»

Бело-голубые потерпели первое поражение за четыре матча.
30 декабря 2021 21:15
автор: Александр Поволоцкий

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила московское «Динамо» со счетом 4:2.

На дубль нападающего гостей Оскара Линдберга (23-я и 34-я минуты) хозяева льда ответили шайбами Дмитрия Моисеева (7), Руслана Абросимова (10), Кирилла Пилипенко (14) и Даниила Вовченко (48).

Таким образом, «Северсталь» набрала 57 очков и поднялась на пятое место турнирной таблицы Западной конференции. «Динамо» идет вторым. У московского клуба 61 очко.

3 января «Северсталь» примет на своем льду минское «Динамо», а команда Алексея Кудашова сыграет в Ярославле против местного «Локомотива».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) - «Динамо» (Москва) - 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Моисеев (Алексеев)

2:0 – Абросимов (Хлыстов)

3:0 – Пилипенко (Вовченко)

3:1 – Линдберг (Белов, Петунин)

3:2 – Линдберг (О'Делл, Войнов)

4:2 – Вовченко (Кодола)

Вратари: Шугаев - Еременко (Бочаров)

источник: «Советский спорт»
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