Юров сдал положительный тест на коронавирус и проведет в Канаде десять дней

Нападающий молодежной сборной России Данила Юров не полетит с командой обратно на родину после отмены чемпионата мира.

Как сообщает «Чемпионат», хоккеист получил положительный результат теста на коронавирус. Юров теперь должен провести десть дней в Канаде.

«Сказали, что у меня положительный тест. В принципе, чувствую себя нормально, только температура 38. Конечно, сильно расстроился, 10 дней взаперти в чужой стране. Из «Магнитки» написали, сказали — не переживай, это испытание. Когда вернусь в клуб, надо будет опять набирать форму», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

ИИХФ объявила об отмене турнира после трех несостоявшихся матчей.