«Йокерит» победил ЦСКА (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Победу финской команде принесли точные броски Джордана Шредера (13-я минута), Ииро Пакаринена (21) и Теэму Турунена (57). У армейцев отличились Владислав Каменев (16) и Йоаким Нордстрем (22, буллит).
Клуб из Хельсинки остался на nhtnmtv месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 60 очкjd. Столичная команда идет четвертой с 58 очками.
В следующем матче ЦСКА встретится с «Авангардом» в Москве, а «Йокерит» примет «автомобилист». Обе игры состоятся 3 января
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – «Йокерит» (Хельсинки) – 2:3 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
0:1 – Шредер (Хянникяйнен, Турунен), 12:54
1:1 – Каменев (Окулов), 15:56
1:2 – Пакаринен (Грант), 20:50
2:2 – Нордстрем, 21:39
2:3 – Турунен (Скленичка),56:18
Вратари: Рейдеборн - Линдбек