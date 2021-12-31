Шайба Мамина помогла «Флориде» разгромить «Тампу»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома нанесла крупное поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Встреча завершилась со счетом 9:3. В составе победителей отличились Энтони Дюклер, оформивший дубль, Джонатан Юбердо, реализовавший численное преимущество, Франк Ватрано, Эту Луостаринен, Максим Мамин, Антон Лунделл, Аарон Экблад и Александр Барков, забросивший шайбу в меньшинстве.
Гости ответили голами Зака Богосяна, Стивена Стэмкоса и Брэндона Пойнта, реализовавшего большинство.
Таким образом, «Флорида» набрала 44 очка и вышла на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» с 46 очками пока осталась лидером.
источник: «Советский спорт»