Шайба Мамина помогла «Флориде» разгромить «Тампу»

«Никогда такого не было — и вот опять!» Рейтинг самых незабываемых спортивных событий 2021 года

Это не список главных побед или лучших спортсменов, чего и так хватает на других сайтах. «Плеймейкер» отобрал события 2021 года, которые никого в России не оставили равнодушным, заставили удивленно воскликнуть: «Да ладно? Правда?!» Именно такие вещи надолго остаются в человеческой памяти.