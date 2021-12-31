Передача Свечникова помогла «Каролине» разгромить «Монреаль»

31 декабря состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной» и «Монреалем». Победу одержали хозяева со счетом 4:0.

В составе «Каролины» шайбы забросили Нино Нидеррайтер (11-я минута), Теуво Терявяйнен (14, 38) и Сет Джарвис (51). Андрей Свечников отметился голевой передачей.

Для россиянина это была 27-я проведенная игра за «Каролину» в нынешнем сезоне. Он набрал 22-е результативное действие (9+13).

По итогам этой встречи хозяева поднялись на вторую строчку Востока с 45-ю очками, отставая от лидера - «Тампы-Бэй» на один балл. «Монреаль» замыкает таблицу на 16-м месте с 18-ю очками.

Следующий матч «Каролина» сыграет против «Коламбуса» 1 января, а «Монреаль» отправится в гости к «Флориде» в этот же день.