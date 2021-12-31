«Коламбус» в овертайме одержал победу над «Нэшвиллом», у Гаврикова голевая передача

31 декабря на стадионе «Нэшнуайлд Арена» в Коламбусе состоялся матч Национальной хоккейной лиги между «Коламбусом» и «Нэшвиллом. Победу одержали хозяева в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Бун Дженнер (7-я минута), Патрик Лайне (21), Александр Тексье (54) и Густав Нюквист (победный буллит). У «Нэшвилла» отличились Майк Маккаррон (3), Ник Козенс (36) и Райан Джохансен (57).

Российский защитник Владислав Гавриков оформил ассист на первый гол. В 29-и играх текущего сезона он набрал 14-е результативное действие (2+12).

После этой игры «Нэшвилл» остался на пятом месте Запада с 40-ю очками, у «Коламбуса» девятая позиция и 31 балл.