36 сэйвов Варламова принесли «Айлендерс» победу над «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома переиграл «Баффало Сейбрз».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «островитян», в составе которых отличились Мэтью Барзэл, Киффер Беллоуз, Ли Андерс, реализовавший большинство, и Ноа Добсон.

Гости ответили единственной шайбой в исполнении Кайла Окпосо, также воспользовавшегося численным преимуществом.

Российский голкипер хозяев Семен Варламов провел на площадке весь матч и отразил 36 бросков по своим воротам из 37.

Таким образом, «Айлендерс» набрали 24 очка, но по-прежнему занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» с 25 очками расположился непосредственно перед ними, однако у команды на пять игр больше.