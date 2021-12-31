В НХЛ не исключает варианта с проведением Кубка мира вместо поездки на Олимпиаду

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли выразил мнение, что руководители лиги могут провести Кубок мира вместо отмененной поездки на Олимпиаду в Пекин. Последний аналогичный турнир проходил в 2016-м году.

«Есть ли планы провести турнир НХЛ в формате «лучшие против лучших»? Да, это обсуждение выйдет на первый план, когда мы переживем эту бурю. И кто знает, когда это произойдет? Вчера у меня были разговоры о проведении Кубка мира. Так что это не забытый проект. 2024 год - подходящее для него окно? Думаю, стоит рассмотреть другие варианты», - цитирует Дэйли The Athletic.

Отметим, что последний Кубок мира проходил в 2016-м году в Торонто. Победу в нем одержала Канада, выиграв в финале Европу со счетом 2:1. Сборная России оступилась в полуфинале от «кленовых листьев» (3:5).