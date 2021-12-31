Руководство «Далласа» сообщило, что Худобин может вернуться в НХЛ

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл заявил, что голкипер Антон Худобин может в ближайшее время вернуться к выступлениями в НХЛ.

«Мы в хорошей ситуации на данный момент в том, что касается вратарской линии. Сейчас у нас здесь два вратаря, Худобин находится там, где он может работать над своей игрой. Ему нужно было поиграть в фарм-клубе. Этим он и занимается. Он лидер по характеру. И там у него есть шанс проявить свои лучшие качества, выйти на нужный нам уровень, доказать всей лиге, чего он стоит. Он много работает, и я не сомневаюсь, что он снова наберет форму. Он делает то, что должен, и это поможет ему вернуться в НХЛ», - приводит слова Нилла пресс-служба НХЛ.

Напомним, 13 декабря Худобин был выставлен на драфт отказов, однако ни один клуб лиги не заинтересовался вратарем, и он начал выступать в АХЛ. В последний раз россиянин выходил на лед в НХЛ 18 ноября.

Кроме того, по ходу сезона другой голкипер «Далласа» Бен Бишоп объявил о завершении своей карьеры по медицинским показаниям.

После 29 матчей «Старз» с 32 очками идут на 12-й позиции в турнирной таблице Западной конференции.