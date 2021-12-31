«Калгари» дожал «Сиэтл», у Задорова голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флеймз» на выезде переиграл «Сиэтл Кракен».

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей, у которых дубль оформил Джонни Годро, забросивший одну из своих шайб в большинстве. Еще по одному разу ворота хозяев поразили Милан Лучич, Эндрю Манджипане, также реализовавший численное преимущество, Мэттью Ткачук и Ноа Хэнифин.

Российский защитник «огоньков» Никита Задоров сделал одну результативную передачу.

«Сиэтл» ответил шайбами Марка Джиордано, Калле Ярнкрока, Янни Гурда и Джареда Маккена.

«Калгари» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» с 24 очками осел на 15-й позиции.