Андрей Коваленко: IIHF изначально была не готова к проведению МЧМ

Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко прокомментировал решение об отмене молодежного чемпионата мира в Канаде.

«Скажу свое личное мнение. На мой взгляд, ИИХФ изначально не была готова к этому турниру. В Европе и Америке идет подъем заболеваемости, а организаторы чемпионата в Эдмонтоне даже не создали жесткий «пузырь». Как следствие, отель для команд был открыт для посторонних лиц.

Судя по всему, ИИХФ и Hockey Canada решили сэкономить. И вот результат: двойной удар - и имиджевый, и финансовый…

Специалисты говорили, что надо брать отработанные ковидные протоколы из футбола - из Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Там матчи не отменялись до тех пор, пока было восемь здоровых игроков в заявке.

В итоге в общем-то на ровном месте испортили людям праздник», - приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

Напомним, решение об отмене чемпионата было принято организаторами после того, как в трех матчах, назначенных на 30 декабря, трем командам были засчитаны технические поражения из-за выявления положительных тестов на коронавирус.

Одной из таких стала встреча Словакии и России.

Команда Сергея Зубова успела провести два матча на турнире, проиграв Швеции со счетом 3:6 и одолев Швейцарию - 4:2.