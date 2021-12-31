Купер - о 3:9 с «Флоридой»: Мы сами себя поставили в такое положение

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Флориды» (3:9) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Они заслужили то, что получили, а мы им только помогали. Не нужно смотреть на наш состав и говорить: «Ну, они просто стали жертвой обстоятельств». Нет, мы сами себя поставили в такое положение.

В нашей игре есть стандарт качества, который мы для себя установили. Нашей команде потребовалось время, чтобы его создать, но сегодня мы не зациклились на нем», - цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:9. В составе победителей отличились Энтони Дюклер, оформивший дубль, Джонатан Юбердо, реализовавший численное преимущество, Франк Ватрано, Эту Луостаринен, Максим Мамин, Антон Лунделл, Аарон Экблад и Александр Барков, забросивший шайбу в меньшинстве.

Гости ответили голами Зака Богосяна, Стивена Стэмкоса и Брэндона Пойнта, реализовавшего большинство.

Таким образом, «Флорида» набрала 44 очка и вышла на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» с 46 очками пока осталась лидером.