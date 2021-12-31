Президент КХЛ Алексей Морозов опубликовал поздравление с Новым годом

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил россиян с наступающим Новым годом, а также рассказал, что именно он считает главным достижением лиги в уходящем году и объяснил причины отмены «Недели звезд КХЛ».

«Наше главное достижение в уходящем году - возвращение болельщиков на трибуны во всех городах присутствия КХЛ. Игроки по ним очень скучали, когда приходилось играть без зрителей.

К сожалению, пришлось перенести в сезон 2022/2023 «Неделю Звезд Хоккея». В составы команд звездной недели входит большое количество потенциальных участников Олимпиады-2022. Ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, не позволили нам гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков. Мы желаем всем хоккеистам отличной игры на главном турнире четырехлетия - пусть покажут свой лучший хоккей и добьются самых высоких результатов.

Счастливого Нового года! Будьте здоровы в наше непростое время, счастливы и успешны! С наступающими праздниками!», - приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Неделя Звезд Хоккея» должна была пройти с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске, однако была перенесена на год.

Олимпийские игры в Пекине запланированы на период с 4 по 20 февраля 2022 года.