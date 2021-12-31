КХЛ перенесла восемь матчей регулярного чемпионата

КХЛ вслед за переносом Недели звезд на год приняла решение по изменению календаря текущего сезона.
По информации МК-Спорт, ссылающегося на пресс-службу КХЛ, Лига приняла решение о переносе восьми игр регулярного чемпионата с 21-го на 15-е января наступающего года.
В данный день состоятся следующие матчи:
«Автомобилист» (Екатеринбург)– «Динамо» (Москва)
«Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Рига)
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Барыс» (Нур-Султан)
«Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород)
«Авангард» (Омск, Балашиха) — «Северсталь» (Череповец)
«Куньлунь» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань)
«Локомотив» (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург)
ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва)
Добавим, что в качестве одной из причин переноса Недели звезд на год называется в том числе пандемия коронавируса.
Напомним, что из-за распространения в своих клубах штамма «омикрон» НХЛ запретила своим хоккеистам выступать на зимней Олимпиаде в Пекине. Таким образом, сборную России будут собирать в основном из представителей КХЛ.