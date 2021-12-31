КХЛ перенесла восемь матчей регулярного чемпионата

КХЛ вслед за переносом Недели звезд на год приняла решение по изменению календаря текущего сезона.

По информации МК-Спорт, ссылающегося на пресс-службу КХЛ, Лига приняла решение о переносе восьми игр регулярного чемпионата с 21-го на 15-е января наступающего года.

В данный день состоятся следующие матчи:

«Автомобилист» (Екатеринбург)– «Динамо» (Москва)

«Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Рига)

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Барыс» (Нур-Султан)

«Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород)

«Авангард» (Омск, Балашиха) — «Северсталь» (Череповец)

«Куньлунь» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань)

«Локомотив» (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург)

ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва)

Добавим, что в качестве одной из причин переноса Недели звезд на год называется в том числе пандемия коронавируса.

Напомним, что из-за распространения в своих клубах штамма «омикрон» НХЛ запретила своим хоккеистам выступать на зимней Олимпиаде в Пекине. Таким образом, сборную России будут собирать в основном из представителей КХЛ.