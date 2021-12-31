Тимченко заявил, что сборной России по силам защитить титул олимпийских чемпионов

Председатель Совета директоров КХЛ, член попечительского совета ФХР Геннадий Тимченко уверен, что сборная России по хоккею сумеет защитить титул на Олимпиаде в Пекине.

«В 2022 году в Пекине пройдут Олимпийские игры, сборная России будет составлена из игроков КХЛ. Мы - действующие олимпийские чемпионы, уверен, наши хоккеисты сделают все, чтобы защитить титул. Для нашей команды будет очень важна поддержка болельщиков, только вместе мы сможем добиться успеха и победить достойных соперников на главном турнире четырехлетия», - приводит слова Тимченко пресс-служба КХЛ.

Напомним, ранее стало известно о том, что НХЛ не отпустит своих игроков в Пекин в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в лиге.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.