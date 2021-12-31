«Торонто» и «Оттава» сыграют при тысяче болельщиков из-за новых ограничений в Онтарио

Правительство провинции Онтарио ввело новые антиковидные ограничения на заполняемость арен. Они коснутся предстоящего матча НХЛ между «Торонто» и «Оттавой».

Новое ограничение вступит в силу в пятницу и коснется игры «Торонто» и «Оттавы» (НХЛ), а также «Торонто Рэпторс» (НБА).

Три клуба начали этот сезон с возможностью заполнить трибуны. В декабре правительство Онтарио ввело 50 процентный предел заполняемости.

В турнирной таблице НХЛ «Оттава» располагается на 15-м месте Востока с 20-ю очками, в активе «Торонто» 42 балла и пятая строчка.