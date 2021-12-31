Плющев - об отмене МЧМ-2022: Конечно, надо было прекращать все это

Заслуженный тренер России Константин Плющев высказался об отмене МЧМ-2022 в Канаде из-за распространения коронавируса среди игроков и персонала.

— В сложившейся ситуации решение правильное, зачем до абсурда чемпионат доводить. Трем командам уже записывали технические поражения. Если бы все так же пошло, до финала бы кто-то вообще дошел? Но, представим, что в финале у обеих команд положительный тест на коронавирус, тогда что делать? Чемпионат мира остается без медалей? Конечно, надо было прекращать все это», - передает слова Плющева «РБ-Спорт».

Отметим, что сборная России успела провести два матча на турнире - со Швецией и Швейцарией. Третий матч в группе был отменен из-за положительного теста Матвея Мичкова, спустя пару часов после этого организаторы решили отменить первенство.