Российский арбитр Юдаков признался, что испытал шок после отмены МЧМ-2022

Российский арбитр Сергей Юдаков, который работал на молодежном чемпионате мира в Канаде, отреагировал на отмену турнира из-за коронавируса.

«Все были шокированы. Очень обидно. Потрачено столько времени и сил на подготовку. Досадно, но что делать. Не от нас это зависело»,- приводит слова Сергея «Известия».

Напомним, что ранее техническое поражение со счетом 0:1 из-за положительных тестов игроков на COVID-19 было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам - в матче с Финляндией. Затем поражение в игре со Словакией засчитали России. Положительный результат теста был выявлен у нападающего Матвея Мичкова.