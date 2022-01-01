Дубль Овечкина и шайба Кузнецова принесли «Вашингтону» победу на «Детройтом»

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Детройт» со счетом 3:1.

На шайбу нападающего «Ред Уингз» Пьюса Зутера, которому ассистировал в том числе Владислав Наместников (22-я минута), «Кэпиталз» ответили голом Евгения Кузнецова (36) и дублем Александра Овечкина (58, 60).

Вторая шайба капитана «Вашингтона» была заброшена в пустые ворота, а первая - при численном преимуществе, благодаря чему Овечкин вышел на чистое первое место по голам в большинстве в истории НХЛ. Александр «Великий» 275 раз огорчал ворота соперника, используя его удаление.

Добавим, что российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 19 и 20 бросков по своим воротам.

«Кэпиталз» лидирует в Столичном дивизионе, набрав 47 очков после 33 игр, «Ред Уингз» с 33 очками и 32 матчами - четвертые в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

«Вашингтон» 2 января примет на своем льду «Нью-Джерси», а «Детройт» также в домашней встрече сыграет с «Бостоном».

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Регулярный чемпионат

«Детройт Ред Уингз» - «Вашингтон Кэпиталз» - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы:

1:0 – Зутер (Наместников, Ганье), 21:43

1:1 – Кузнецов (Ирвин, Джохансен), 35:53

1:2 – Овечкин ( Бэкстрем, Кузнецов), 57:10 - Бол.

1:3 – Овечкин (Карлсон, Хэтэуэй), 59:19

Вратари: Грайсс 24/26 – Самсонов 19/20.