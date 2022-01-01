Голевая передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Тампу-Бэй»

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Тампу-Бэй» со счетом 4:3Б.

В составе «молний» забивали Стивен Стэмкос, реализовавший численное преимущество (19-я минута), Росс Колтон (38) и Корри Перри (59).

У клуба из Нью-Йорка заброшенными шайбами отличились Алексис Лафренье (26), Барклай Гудроу в меньшинстве (35) и Райан Строум (54).

Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время, поэтому игра закончилась серией послематчевых буллитов, где точнее были хоккеисты «Рейнджерс», победный бросок забросил Мика Зибанежад.

Добавим также, что в составе победителей голевую передачу отдал Артемий Панарин, а российский вратарь Игорь Шестеркин отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс», набрав 44 очка, продолжает идти на третьем месте в Столичном дивизионе, «Тампа», имея 47 очков, возглавляет Атлантический дивизион.

Завтра команды вновь сыграют друг с другом уже в Нью-Йорке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:4Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1Б)

Голы:

1:0 – Стэмкос (Палат, Хедман), 18:21 - Бол.

1:1 – Лафренье, 25:30

1:2 – Гудроу (МакКегг), 34:30 - Мен.

2:2 – Колтон (Киллорн, Пойнт), 37:31

2:3 – Строум (Миллер, Панарин), 53:35

3:3 – Перри (Палат, Стэмкос), 58:03

3:4 – Зибанежад - Победный буллит

Вратари: Эллиотт 20/23 – Шестеркин 25/28.