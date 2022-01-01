Овечкин сократил отставание от Ягра до 12 шайб по голам в НХЛ благодаря дублю в ворота «Детройта»

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Вашингтоном» (1:3) российский форвард Александр Овечкин забросил свои очередные шайбы в НХЛ.
На шайбу нападающего «Ред Уингз» Пьюса Зутера, которому ассистировал в том числе Владислав Наместников (22-я минута), «Кэпиталз» ответили голом Евгения Кузнецова (36) и дублем Александра Овечкина (58, 60).
«Кэпиталз» лидирует в Столичном дивизионе, набрав 47 очков после 33 игр, «Ред Уингз» с 33 очками и 32 матчами - четвертые в турнирной таблице Атлантического дивизиона.
«Вашингтон» 2 января примет на своем льду «Нью-Джерси», а «Детройт» также в домашней встрече сыграет с «Бостоном».
источник: «Советский спорт»