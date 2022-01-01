Овечкин прокомментировал обновление своего рекорда по голам в большинстве

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал обновление собственного рекорда по голам в большинстве в НХЛ. В игре с «Детройтом» форвард отличился в 275-й раз при игре в неравных составах.

«Да, очень приятно быть на этом месте. В этом списке так много великих игроков. Поэтому очень почётно быть в нём первым», — сказал Овечкин в интервью телеканалу NBC Sports Washington.

На шайбу нападающего «Ред Уингз» Пьюса Зутера, которому ассистировал в том числе Владислав Наместников (22-я минута), «Кэпиталз» ответили голом Евгения Кузнецова (36) и дублем Александра Овечкина (58, 60).