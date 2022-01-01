НХЛ перенесла еще девять матчей чемпионата из-за ограничений по посещаемости

Национальная хоккейная лига объявила о переносе еще девяти матчей в лиге, среди которых восемь встреч связаны с канадскими клубами.

Перенесены следующие матчи: «Оттава Сенаторз» — «Миннесота Уайлд» (3 января), «Ванкувер Кэнакс» — «Нью-Йорк Айлендерс» (5 января), «Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (8 января), «Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (11 января), «Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд» (12 января), «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс» (14 января), «Калгари Флэймз» — «Вегас Голден Найтс» (15 января).

Кроме того, из-за многочисленных изменений расписания был перенесен матч «Нью-Йорк Айлендерс» против «Сиэтл Кракен» (5 января).