Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба Лиги.

Напомним, что в игре против «Детройта» (3:1) Овечкин оформил дубль, установив новый рекорд по голам в большинстве и поразив пустые ворота соперника.

Главной звездой вечера стал нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз, принесший своей команде победу в овертайме матча против «Эдмонтона» (6:5) и набрав три очка (2+1).

Вторым хоккеистом дня был выбран вратарь «Анахайма» Джон Гибсон, отразивший 42 из 45 бросков по своим воротам в проигранной встрече с «Вегасом» (1:3).