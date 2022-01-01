Василевский вошел в команду года по версии NHL 22

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский вошел в символическую команду года по версии NHL 22.

Вместе с Василевским в символическую шестерку вошли его напарник по команде, защитник Виктор Хедман, а также защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, лидер «Бостона» Брэд Маршан и нападающий «Колорадо» Микко Рантанен.

Помимо Василевского, в команду года номинировались еще четыре российских хоккеиста: нападающий «Тампы» Никита Кучеров, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов и лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин.