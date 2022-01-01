Губерниев сказал, что ему стыдно за поведение хоккеистов молодежной сборной России

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поведении хоккеистов молодежной сборной России, которых сняли с рейса Калгари-Франкфурт за пьянство курение и отказ надеть маску.

«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что вместе с россиянами с самолета сняли молодежную сборную Чехии, аналогичные меры могут быть применены к финским хоккеистам.