Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на отмену молодежного чемпионата мира-2022 в Канаде из-за коронавируса.

«Сегодня правила перелётов очень жёсткие. Недавно летал по делам за границу, везде одни и те же требования: маска должна быть на лице, ну а курить однозначно нельзя. Если сняли с рейса, значит, был повод. Просто так же не снимут. Печальная история», - приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Напомним, что ранее техническое поражение со счетом 0:1 из-за положительных тестов игроков на COVID-19 было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам - в матче с Финляндией. Затем поражение в игре со Словакией засчитали России. Положительный результат теста был выявлен у нападающего Матвея Мичкова.