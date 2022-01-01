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В Госдуме заявили, что перед обвинением молодежной сборной нужно разобраться в ситуации

Российский хоккеистов сняли с самолета в Канаде.
01 января 2022 21:20
автор: Максим Скороходов

Член Государственной Думы Дмитрий Свищев высказался по снятию молодежной сборной России по хоккею с рейса Калгари - Франкфурт.

Причиной таких действий канадского аэропорта называются пьянство, курение и отказ надеть маску.

«Нужно понимать, что правила для всех едины. Вне зависимости то того, хоккеист ты, фигурист или простой турист, летящий на отдых, мы все обязаны соблюдать правила авиакомпании. Пока мы обладаем только информацией журналиста, но если факты подтвердятся, то наши хоккеисты будут наказаны денежными штрафами в той стране, где они совершили правонарушение. Обвинять всех ребят не имеет смысла, нужно понять, кто нарушал, а кто нет. Федерация хоккея России должна разобраться с ситуацией, там работают авторитетные и опытные люди, они примут верное решение», - приводит слова Свищева «Матч ТВ».

Добавим, что вместе с россиянами с самолета сняли молодежную сборную Чехии, аналогичные меры могут быть применены к финским хоккеистам.

Напомним, что молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года был отменен из-за положительных тестов на коронавирус в сборных США, Чехии и России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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