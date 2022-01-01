«Эдмонтон» в экстренном порядке вызвал Коновалова из АХЛ на матч с «Айлендерс»

«Эдмонтон» в срочном порядке вызвал из АХЛ вратаря команды Илью Коновалова. Голкипер еще не успел дебютировать за основной клуб.
Сегодня, 1 января, команда играет с «Айлендерс». Матч начался в 22:00 мск.
С первых минут Микко Коскинен будет защищать ворота «Эдмонтона». Коновалов будет запасным голкипером.
В этом сезоне 23-летний Коновалов провел 10 матчей в АХЛ, отражая в среднем 90 процентов бросков с коэффициентом безопасности 2,48. Вратарю еще предстоит дебютировать в НХЛ.
источник: ХК «Эдмонтон Ойлерз»