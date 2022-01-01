Капризов - об отказе игроков НХЛ ехать на Олимпиаду: Полагаю, каждый хоккеист был не рад этому

Нападающий «Миннесоты Уайльд» Кирилл Капризов прокомментировал отказ НХЛ ехать на Олимпийские игры в Пекин, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

– Кирилл, как вы отнеслись к тому, что НХЛ не отпускает своих хоккеистов на Олимпиаду?

– Конечно, я думаю, каждому игроку хочется попасть на Олимпиаду, себя там показать. И, понятное дело, победить. Потому что Олимпийские игры проходят раз в четыре года.

И полагаю, не только я, но и большинство хоккеистов, даже все были не рады этому, – сказал Капризов «Матч ТВ».

Отметим, что Капризов выступает в НХЛ второй сезон. На прошедшей Олимпиаде в Корее форвард выиграл золото турнира, забив шайбу в решающем матче с Германией (3:2 ОТ).