«Каролина» одержала волевую победу над «Коламбусом», отыгравшись со счета 0:4. У Свечникова 1+1

1 января на стадионе «Нэшнуайд Арена» в Коламбусе состоялся матч между местной командой и «Каролиной». Победу одержали хоккеисты гостей со счетом 6:4.
В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отличились Зак Веренски (7-я минута), Адам Боквист (13), Густав Нюквист (19) и Александр Тексье (29). У победителей забили Стив Лоренц (30, 53), Брейди Скжей (35, 47), Нино Нидеррайтер (51), Итан Бир (51) и Андрей Свечников (58).
Ворота «Крю» два первых периода защищал российский вратарь 22-летний Даниил Тарасов. Его заменил латыш Элвис Мерзликин в начале третьей двадцатиминутки.
Российский нападающий Андрей Свечников отдал голевую передачу в этом матче и забил гол. За 27 проведенных игр он набрал 23 очка (10+13).
По итогам этой встречи «Каролина» возглавила турнирную таблицу Востока с 47-ю очками. «Коламбус» находится на 11-м месте с 31-м баллом в активе.
Следующий матч «Коламбус» проведет 5 января дома против «Тампы», а «Каролина» примет «Калгари» 8 числа.