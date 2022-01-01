Драйзайтль вновь обошел Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Немецкий нападающий клуба «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзатйль забросил шайбу во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс». Это позволило ему выйти в единоличные лидеры гонки снайперов текущего сезона, сместив Овечкина.
Сейчас на его счету 25 голов. Немец набрал 52 (25+27) балла.
На второе место опустился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, россиянин забил 24 шайбы. На третьей позиции находится нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэтьюз, у которого 20 заброшенных снарядов.
источник: «Советский спорт»