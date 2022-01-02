Дубль Михеева помог «Торонто» одержать разгромную победу над «Оттавой»

Хоккеисты «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграли «Оттаву Сенаторз» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал российский форвард хозяев Илья Михеев, отличившийся двумя заброшенными шайбами на 15-й и 55-й минутах. Также дублем отметился Вильям Нюландер (54, 58). По голу забили Джастин Холл (15) и Ти Джей Броди (28).

Добавим, что Михеев провел свой первый матч в чемпионате после травмы. При этом он набрал свои первые результативные очки в сезоне.

Защитник гостевой команды Артем Зуб отыграл 22 минуты 42 секунды – его коэффициент полезности составил «-2».

Таким образом, «Торонто» набрал 44 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» идет 15-й с 20 очками.

6 января «Мэйпл Лифс» сыграют дома против «Эдмонтона», а «Сенаторз» днем позже в гостях встретятся с «Сиэтлом».