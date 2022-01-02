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«Сент-Луис» победил «Миннесоту» в «Зимней классике», россияне набрали семь результативных очков

«Дикари» потерпели свое пятое поражение кряду в чемпионате.
02 января 2022 08:59
автор: Владислав Корегин

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» (6:4) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что встреча между командами прошла в рамках «Зимней классики». В составе «Блюз» шайбы забросили Джордан Кайру (21-я и 38-я минуты), Дэвид Перрон (15), Тори Круг (40), Владимир Тарасенко (29), а также Иван Барбашев (35), записавший на свой счет одну результативную передачу. Нападающий Павел Бучневич отдал один ассист, а форвард Клим Костин не смог набрать голевые очки.

Соперник ответил голами Кирилла Капризова (15), Рема Питлика (39), Райана Хартмана (49) и Кевина Фиалы (55). При этом Капризов дважды ассистировал своим партнерам по команде.

В данный момент «Сент-Луис» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка. «Миннесота» идет четвертой с 40 очками.

6 января «Блюз» сыграют в гостях против «Питтсбурга», а «Уайлд» днем позже отправятся в гости к «Бостону».

источник: «Советский спорт»
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