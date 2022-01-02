«Ванкувер» на выезде обыграл «Сиэтл», на счету Подколзина одна заброшенная шайба

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» в гостях одержали победу над «Сиэтлом Кракен» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победившей команды шайбы забросили Василий Подколзин (9-я минута), Нильс Хегландер (15), Тайлер Мотт (45), Конор Гарланд (52), Таннер Пирсон (58). Отметим, что в нынешнем сезоне россиянин набрал 9 (7+2) очков в 32 встречах. У хозяев голы забили Калле Йернкрок (30) и Уильям Борген (51).

Благодаря сегодняшнему результату «Ванкувер» набрал 35 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» идет 15-м с 24 очками.

9 января «Кэнакс» проведут домашнюю встречу против «Оттавы», а «Кракен» сыграют с «Сенаторз» 7 января.