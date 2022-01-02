«Миннесота» – «Сент-Луис». Капризов признан второй звездой встречи, Тарасенко – 3-й

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что два российских хоккеиста попали в тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота Уайлд» – «Сент-Луис Блюз» (4:6).
По информации источника, форвард «Блюз» Владимир Тарасенко признан третьей звездой встречи – 30-летний игрок забросил одну шайбу. Его соотечественник, а именно нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов, стал второй звездой. На счету хоккеиста один гол и два ассиста.
Добавим, что лучшим игроком матча стал форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру, набравший 4 (2+2) очка.
источник: NHL (НХЛ)