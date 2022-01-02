«Филадельфия» проиграла «Лос-Анджелесу» в гостевом матче, Проворов отметился забитым голом

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» – «Филадельфия Флайерз» завершился победой хозяев со счетом 6:3.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Кингз» Виктор Арвидссон, отличившийся дублем на 1-й и 59-й минутах. По голу забили Тревор Мур (15), Адриан Кемпе (21), Брендан Лемье (34) и Филлип Дано (52).

Гости ответили результативными бросками Джоэля Фараби (14), Кевина Хейза (43), а также российского защитника Ивана Проворова (57).

Таким образом, «Лос-Анджелес» набрал 37 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» идет десятой на Востоке (32 очка).

5 января «Флайерз» сыграет в гостях против «Анахайма», а «Кингз» двумя днями позже на своей площадке встретятся с «Нэшвиллом».