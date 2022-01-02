НХЛ признала Михеева третьей звездой встречи между «Торонто» и «Оттавой»

Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (6:0).

Как сообщает пресс-служба лиги, 27-летний хоккеист провел на льду 16 минут 26 секунд и стал автором двух заброшенных шайб. Отметим, что россиянин впервые в своей карьере отличился дублем в рамках игр НХЛ.

По информации источника, первой звездой встречи был признан защитник «Мэйпл Лифс» Ти Джей Броди, забивший один гол и отдавший два ассиста. Тройку лучших замкнул его партнер по команде, а именно голкипер Джэк Кэмпбелл – американец оформил шатаут, отразив все 23 броска по своим воротам.