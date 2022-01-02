«Монреаль» объявил о приостановке тренировок команды до 6 января из-за коронавируса

Пресс-служба «Монреаль Канадиенс» сообщила о том, что вся деятельность клуба была приостановлена до 6 января.

Отмечается, что данное решение было принято в связи коронавирусом. Тем самым, канадская команда пытается улучшить свою эпидемиологическую ситуацию, вызванную Covid-19. По информации источника, изменения в графике коснутся и фарм-клуба «Канадиенс» – «Ловель Рокет», выступающего в АХЛ.

Напомним, что в данный момент в ковид-протоколе НХЛ находятся 16 игроков «Монреаля». В частности, положительный тест на коронавирус сдал российский защитник Александр Романов.

Ранее НХЛ объявила о том, что четыре домашних встречи «Монреаля» в регулярном чемпионате были отложены до 10 января.