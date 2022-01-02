Хартман - о Капризове: Уровень его мастерства очевиден всем

Форвард «Миннесоты» Райан Хартман оценил игру своего партнера по команде Кирилла Капризова в матче с «Сент-Луисом», в котором он набрал три очка (1+2).

«Уровень его мастерства, способность создавать что-то из ничего очевидны для всех. В сегодняшних условиях создать эпизод было непросто, и в некоторых моментах, я думаю, он переборщил с техническими элементами.

Но Кирилл - это Кирилл, он может сделать игру в любой вечер», - сказал Хартман НХЛ.

Отметим, что встреча между командами прошла в рамках «Зимней классики». В составе «Блюз» шайбы забросили Джордан Кайру (21-я и 38-я минуты), Дэвид Перрон (15), Тори Круг (40), Владимир Тарасенко (29), а также Иван Барбашев (35), записавший на свой счет одну результативную передачу. Нападающий Павел Бучневич отдал один ассист, а форвард Клим Костин не смог набрать голевые очки.

Соперник ответил голами Кирилла Капризова (15), Рема Питлика (39), Райана Хартмана (49) и Кевина Фиалы (55). При этом Капризов дважды ассистировал своим партнерам по команде.