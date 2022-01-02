Матч «Йокерит» – «Автомобилист» может быть перенесен из-за сомнительных тестов на Covid-19

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков заявил, что в данный момент обсуждается вариант с возможным переносом матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом».

Отметим, что встреча между командами запланирована на 3 января в Хельсинки. Главной причиной отмены игры могут послужить сомнительные результаты тесты на коронавирус у игроков екатеринбургского клуба.

– Согласно правилам, перед выездом за рубеж все команды должны проходить тестирование. У нас есть некоторое количество сомнительных результатов, и, зная строгость финских ковид-протоколов, мы посоветовались с коллегами из «Йокерита» и КХЛ и решили на всякий случай перенести этот матч на более позднюю дату, которую сейчас обсуждаем с коллегами, – цитирует Рябкова ТАСС.

Добавим, что в данный момент «Йокерит» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах. «Автомобилист» располагается на девятой строчке Востока с 40 набранными очками по итогам 44 сыгранных встреч. Екатеринбургский клуб не может победить в КХЛ на протяжении последних шести игр кряду.